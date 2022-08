A deputada Alana Passos - Júlia Passos / Alerj

Publicado 25/08/2022 11:00

Enquanto os bolsonaristas abrigados na mesma sigla do presidente tiveram que divulgar a candidatura de Romário ao Senado (ou desistir do dindim partidário), Alana Passos está unha e carne com Daniel Silveira. Já a corrida pelo governo... é como se não existisse para a petebista.