MetrôRio - Divulgação

Publicado 25/08/2022 17:05 | Atualizado 25/08/2022 17:24

Uma calculadora será disponibilizada para que a galera possa fazer as contas de quanto está emitindo de gases de efeito estufa ao irem de metrô para Rock in Rio Brasil 2022. A iniciativa visa fomentar o uso do modal e conscientizar acerca das mudanças climáticas, já que o sistema metroviário é um dos que menos polui.

Os passageiros poderão consultar a ferramenta no site, que também promove a comparação com outros modais, considerando as mesmas distâncias percorridas no trajeto entre as estações de embarque e desembarque. Mas já adianta-se: em média, no metrô, a emissão de CO2 por passageiro/quilômetro é 36 vezes menor do que a dos automóveis e quatro vezes menor do que a dos ônibus.