Panfleto do lançamento da candidatura de Tarcísio Motta (PSOL)Divulgação

Publicado 25/08/2022 14:58

A presença de Lula no Jornal Nacional, na noite desta quinta-feira (25) será evento digno até de telão no entorno da Cinelândia para a galera da esquerda acompanhar a TV Globo. Expectativa de puxar votos para o PSOL, Tarcísio Motta vai lançar a candidatura a deputado federal em frente ao Teatro Rival, onde vai assistir à entrevista com seus apoiadores.