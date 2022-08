James Bond 007 Sean Connery - Divulgação

Publicado 26/08/2022 09:00

O número do agente secreto da ficção James Bond está fazendo sucesso entre a turma que almeja um gabinete na Alerj. Ao todo, são 22 aspiras usando o final 007 — incluindo, de forma nada surpreendente, dois aspiras que usam o título de delegado em seus nomes de urna, Antonio Ricardo (Pode) e Bertolucci (PL). A deputada Renata Souza (PSOL), que se elegeu com o símbolo em 2018, apostou em um repeteco, e até já brincou com o personagem dos livros e telonas. Mas quem investiu mesmo na associação foi Átila Nunes (PSD). O ex-deputado literalmente vestiu o figurino, com direito a smoking e gravata borboleta. Mas para o relator da CPI da intolerância religiosa, há outro significado na escolha: o 7 representa uma das linhas mais fortes da umbanda.





