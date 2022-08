carteira de trabalho - Divulgação

carteira de trabalhoDivulgação

Publicado 28/08/2022 07:00

A oitava edição de 2022 do Boletim Econômico do Rio, da SMDEIS, mostra que a taxa de desemprego no Rio foi de 9,8% no segundo trimestre de 2022. A luta para encontrar uma vaga está na casa das dezenas desde o terceiro trimestre de 2016, quando o índice era de 7,9%.