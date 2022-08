Palácio Pedro Ernesto, na Cinelândia - Banco de imagens

Publicado 28/08/2022 13:00

Com a licença de Carlos Bolsonaro, que vai fazer a campanha do pai, e de Luciano Medeiros, candidato à Alerj, a Câmara do Rio vai mexer temporariamente na exigência de quórum, já que a Casa contará com 49 vereadores em vez de 51. Um ato da presidência vai reduzir o número necessário de votos em casos como aprovação de leis complementares ou derrubada de vetos, de 26 para 25. Em matérias polêmicas um único votinho que seja já pode fazer estrago...