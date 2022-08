OBMEP 2022 - Divulgação

Publicado 29/08/2022 17:01 | Atualizado 29/08/2022 17:44

Os alunos dos anos iniciais da Escola Estadual de Ensino Fundamental República, vinculada à Faetec, vão participar pela primeira vez da Olimpíadas Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). A primeira fase da prova está marcada para esta terça-feira (30), para 51 matriculados no 4º e 5º ano. Os estudantes mais velhos da instituição, do 6º ao 9º ano, lideram desde 2010 o pódio do exame.

Na última década, 30 estudantes dos anos finais do ensino fundamental já receberam medalhas de bronze, prata e ouro, além de diversas menções honrosas — exceto em 2020, pois não houve o concurso em função da Covid-19. A meta deste ano é superar o desempenho da edição anterior, quando foram conquistados dois bronzes.