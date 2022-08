Guilherme Delaroli, irmão do prefeito de Itaboraí - Reprodução / redes sociais

Publicado 30/08/2022 13:00

Orelhas arderam na segunda-feira (29) no QG do PL, depois da exibição da propaganda eleitoral. Guilherme Delaroli, irmão do prefeito de Itaboraí e um dos queridinhos do partido, teve o nome escrito de forma errada na televisão. A legenda garante que não haverá erros nas inserções de hoje.