Ricardo Abrão e dona Jane admirando a estátua de Farid - Thiago Henrique / PMN

Publicado 30/08/2022 09:00

A meteorologia eleitoral prevê um céu sem nuvens para Ricardo Abrão (União) até outubro. A poderosa família de Nilópolis sempre teve um representante na Câmara Federal, o decano Simão Sessim, mas a tentativa de manter o legado esbarra na candidatura de Jorge Henrique da Costa Nunes, o Dedinho (PSD). O adversário, porém, teve um contratempo: seu registro foi indeferido pela Justiça Eleitoral, sob o argumento que ele não preenche a condição de elegibilidade da filiação partidária. Dedinho, no entanto, já começou a dança da chuva, e apresentou recurso. No documento, argumenta que sua condenação foi atípica e o prazo de suspensão de direitos políticos já foi cumprido. Em 2020, ele desafiou o clã, e foi derrotado pelo prefeito Abraãozinho.





Picadinho

Presidente do PDT em São Paulo, Antonio Neto recebeu homenagens de lideranças políticas e sindicais, em evento no Palácio do Trabalhador.

A segunda edição do Congresso Inclusão na Prática será quarta-feira, em formato virtual, com transmissão gratuita no site. O tema principal é a construção de um futuro inclusivo.

Nesta terça-feira, das 20h às 22h, a Paraíso do Tuiuti irá realizar um curso para formação de novos diretores de harmonia.