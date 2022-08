Convenção deu destaque ao presidente e candidato Everaldo - Divulgação

Publicado 30/08/2022 07:00

Por enquanto, só deu família Pereira na propaganda eleitoral gratuita do PSC. Tanto na sexta-feira como ontem, o único candidato estadual a se apresentar aos eleitores foi Filipe — filho de Pastor Everaldo. E no sábado, a inserção ficou com o presidente nacional do partido. A legenda garante que todos os postulantes terão espaço nas telinhas. Até 29 de setembro, haverá 13 dias de publicidade estadual e 14 federal — com, respectivamente, 10 e 12 segundos.