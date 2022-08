Convenção do partido PSB - Divulgação

Publicado 30/08/2022 18:10

O PSB fluminense se comprometeu, em nota oficial, a começar a fazer os depósitos para seus candidatos a deputados ainda nesta terça-feira (30), depois de um longo período de espera. No mesmo dia, o candidato à federal, Marcos Uchôa, anunciou a desistência da cadeira por não ter nem sinal do dinheiro. A Executiva Estadual credita a demora ao fato de só ter recebido os R$ 4 milhões da Executiva Nacional na última quinta-feira (25).

E as justificativas não pararam por aí: explicaram que, na sexta-feira (26), a Executiva Estadual estabeleceu os critérios para a distribuição dos recursos e, na segunda-feira (29), o Grupo de Trabalho Eleitoral definiu os valores que cada candidatura receberia. O partido ainda aproveitou para ressaltar: as resoluções foram publicadas no site oficial no dia das respectivas reuniões.

“Por essa razão, não foi possível antecipar qualquer estimativa previamente. Por fim, os mesmos critérios estabelecidos na distribuição de recursos financeiros serão aplicados na distribuição do tempo de tv e rádio, cujos programas já foram custeados”, reiterou o PSB-RJ no documento.