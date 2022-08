Seop faz operação de ordenamento e aborda 96 pessoas em situação de rua no Centro do Rio - Divulgação/Ascom/Prefeitura Rio de Janeiro

A Secretaria municipal de Assistência Social se prepara para recontar a população em situação de rua na segunda quinzena de outubro. O primeiro censo dessas pessoas em extrema vulnerabilidade foi feito pela gestão anterior, com uma metodologia desenvolvida pela própria pasta, com o Instituto Pereira Passos e a Saúde. Em 2020, foram mapeados 7.272 homens e mulheres, mas a expectativa é que esse número, infelizmente, esteja maior. Para se ter uma ideia do empobrecimento no Rio, a procura pelos CRAS — que atende quem, ao menos, tem um teto — só aumenta. Em outubro de 2021, 22 mil famílias buscaram atendimento. Em fevereiro, o número dobrou: 46 mil. Em julho, com a necessidade de recadastramento para o Auxílio Brasil, a conta já estava em 75 mil.

É hoje a inauguração da loja galeria Mão Brasileira, um local que pretende valorizar o patrimônio natural e cultural brasileiro no Centro Cultural Banco do Brasil.

O Coro do Theatro Municipal do Rio de Janeiro faz única apresentação do Concerto da Série Vozes amanhã, às 19h, com ingressos a preços populares: R$ 10.

Na sexta-feira, às 11h, o Theatro Municipal do Rio apresenta, pela primeira vez, a obra sacra Missa Solene, de Dom Pedro I. Antes será lançado o livro que revelou as peças.