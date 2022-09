Candomblé - Divulgação

Candomblé Divulgação

Publicado 31/08/2022 18:56

A roda de debates "Respeite o Meu Axé" vai discutir nesta quinta-feira (01) o reconhecimento das religiões de matrizes africanas. Para isso, convidou representantes de várias vertentes das religiões afro-brasileiras, além de figuras como o ex-reitor da UERJ, Ricardo Lodi; o presidente da Alerj, André Ceciliano e o compositor Ido Melodia. O evento acontecerá na sede dos aposentados da Rede Ferroviária, na Zona Norte.

“Apesar de a Constituição garantir direitos iguais a todas as instituições religiosas, os templos de religiões de matriz africana sofrem com a desigualdade tanto do ponto de vista social, quando são atacados e destruídos, quanto do ponto de vista jurídico, por não serem formalmente registrados e inscritos. Vamos discutir essas questões, que são de suma importância para o fortalecimento dessa luta por respeito e reconhecimento”, reiterou Ricardo Lodi.