O WhatsApp é um dos principais meios digitais de comunicação entre consumidores - Pixabay - Creative Commons

O WhatsApp é um dos principais meios digitais de comunicação entre consumidoresPixabay - Creative Commons

Publicado 01/09/2022 07:00

Se em 2018 boa parte do conteúdo dos grupos de zap buscava atacar os adversários políticos, neste ano, o que não falta é... fogo amigo. As listas de candidatos alinhados com Jair Bolsonaro, que levaram muitos outsiders a conquistar mandatos, estão de volta. No entanto, uma ausência chama (muita!) atenção. Nenhuma das mensagens às quais a coluna teve acesso menciona o amigo pessoal e assessor de longa data Fabrício Queiroz — um dos mais festejados na direita.