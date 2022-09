Sala de leitura que será implantada no Jacarezinho - Divulgação

Sala de leitura que será implantada no JacarezinhoDivulgação

Publicado 01/09/2022 17:18

O Jacarezinho será a primeira favela a receber uma sala de leitura com biblioteca composta apenas de livros escritos por mulheres. Dentre os títulos disponíveis no espaço, que será inaugurado na próxima terça-feira (6), poderão ser encontrados nomes de autoras como Conceição Evaristo, Clarice Lispector e Djamila Ribeiro.

O estímulo ao contato com diferentes vozes femininas é um dos objetivos da iniciativa, fruto da parceria entre o programa Cidade Integrada e o projeto Na Régua. Ela compõe o repertório de ações direcionadas especificamente para as mulheres, sobretudo mães, que chefiam mais de 70% das famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.

O dado foi revelado pelo primeiro censo de inadequação habitacional da história do estado do Rio de Janeiro, iniciado em 2021 pelo Na Régua, projeto da Subsecretaria de Habitação da Secretaria de Infraestrutura e Obras do Rio. A partir disso, diversos programas e ações do Governo do estado têm sido norteados.