Bandeiras mostram parceria entre filha de Eduardo Cunha e candidato petistaFoto de leitor

Publicado 01/09/2022 13:00

A política do Rio de Janeiro, definitivamente, não é para amadores. Na entrada da Rocinha, não é difícil ver uma dobradinha um tanto inusitada. De um lado da bandeira, o petista Adelson Guedes. Do outro, Dani Cunha — filha de Eduardo Cunha, propulsor do impeachment de Dilma Rousseff.