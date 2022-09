A Ciep Rainha Nzinga Angola - Divulgação

Publicado 01/09/2022 16:24 | Atualizado 01/09/2022 16:32

Os alunos do Ciep Rainha Nzinga Angola, no bairro de Acari, conheceram nesta quinta-feira (1) a nova infraestrutura alinhada com sustentabilidade — além de novidades tecnológicas para serem usadas nas aulas. As mudanças fazem parte de uma iniciativa da Seeduc, que vai investir em 50 Cieps para melhorar a qualidade do ensino público fluminense. Só esse ano, nove escolas já foram entregues aos alunos da rede estadual.

As unidades são sustentáveis: receberão painéis solares, serão equipadas com sistema de reuso de água, coleta seletiva de lixo, horta comunitária e composteira — para reforçar a alimentação dos estudantes e de suas famílias. Além disso, as escolas terão internet de alta qualidade, lousas digitais e áreas destinadas às atividades de produção audiovisual — as chamadas salas makers, ambientes que incentivam a criatividade, o estudo por projetos e os aproximam do mundo do trabalho.

“As Etec-s representam uma nova realidade que começa a transformar a vida dos nossos estudantes. É um projeto que traz para dentro das escolas novas tecnologias, sustentabilidade e ensino em tempo integral, resgatando nesses jovens o desejo de aprender", disse o secretário Alexandre Valle, que pretende ampliar o projeto para todas as unidades da rede.