Valor do fundo partidário depende de quantos deputados federais serão eleitosReprodução

Publicado 02/09/2022 11:00

Os candidatos a deputado estadual do União Brasil tomaram uma ducha gelada ontem: foram avisados que receberão uma quantia mais baixa do que esperavam. A legenda vai investir na nominata federal — que, afinal, vai determinar o tamanho do fundo partidário a partir de 2023.