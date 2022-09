Caveirão da PM na Vila Kosmos, Zona Norte do Rio, na tarde desta segunda-feira (29) - Reprodução/Redes sociais

Publicado 02/09/2022 13:00

Dionisio Lins (PP) é mais um a cobrar o governador por uma ação contundente na Vila Kosmos. Os moradores estão há cerca de duas semanas sem internet, desde que encapuzados cortaram os cabos para implantar um serviço clandestino. Até o deputado está sofrendo os efeitos da ação.

"Moro em Vila Kosmos já faz 30 anos e nunca presenciei tanta violência. Para se ter uma ideia, quatro carros da empresa Veloz Locadora que estavam estacionados dentro do pátio da Real Veículos foram perfurados com mais de trinta tiros, e não podem ser retirados do local devido aos tiroteios. Vou cobrar ao governador Cláudio Castro uma imediata ação para resolver essa covardia — não porque moro perto, mas sim devido as inúmeras famílias que estão sendo coagidas por esses meliantes e covardes", dispara o parlamentar.