Viaduto de Bento Ribeiro ganhou arte urbana, junto com reformaDivulgação

Publicado 04/09/2022 07:00

Recuperação de guarda-corpo, escadas, asfalto, instalação de iluminação a led, e conserto de vazamentos são o cardápio tradicional da reforma de viadutos. Mas o de Bento Ribeiro também ganhou um quê a mais. Em vez do tradicional cinza do concreto, o equipamento acrescentou um colorido à paisagem. Os grafites incluem motivos da Zona Norte e uma faixa exaltando o "suburbanismo". Ao todo, a Prefeitura do Rio desembolsou exatos R$ 1.452.741 com os reparos.

"Detalhes assim criam um laço de pertencimento da obra com a população, que a observa de uma forma mais carinhosa", afirmou o Subprefeito Diego Vaz.

"Entregamos mais uma importante estrutura, um viaduto, completamente recuperado para os cariocas. Sob os cuidados da Coordenadoria Geral de Projetos, o antigo viaduto de Bento Ribeiro, que atravessa a linha férrea da Supervia e a Rua Carolina Machado, ganhou cara nova e está com sua capacidade totalmente restabelecida”, comemora a secretaria de Infraestrutura Jessick Trairi.