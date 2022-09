Candidato à reeleição como estadual, Anderson Moraes arrebatou um dos prêmios máximos para quem concorre na raia bolsonarista: a chancela oficial do Zero Dois, Carlos Bolsonaro. É o melhor que se pode conseguir, considerando que o próprio presidente deu pistas claríssimas sobre quem é seu aspira — e não pretende ajudar mais ninguém a se eleger na sua cola. Assim, a turma que fala ao mesmo eleitorado vai comendo pelas beiradas. Clarissa Garotinho recebeu o apoio da ex-ministra Damares Alves , que também tenta uma vaga no Senado. Alana Passos, que até costumava tomar café com o clã presidencial, atirou em várias direções: ela já tem vídeos de Marcelo Crivella , do ex-ministro Gilson Machado e alinha um encontro presencial com Hamilton Mourão.