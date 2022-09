TRE alcançou a marca de 80% dos processos julgados - Foto: divulgação

Publicado 08/09/2022 11:00

O TRE-RJ tem até a próxima segunda-feira (12) para julgar todos os 2.770 pedidos de registro de candidatura feitos no estado — e, está confortável com o cumprimento do prazo. No dia em que indeferiu os pleitos de Daniel Silveira e de Washington Reis, o tribunal atingiu a marca de 80%.