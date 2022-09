Site sob responsabilidade do TSE dá publicidade às contas dos candidatos - Reprodução / TSE

Publicado 08/09/2022 09:00

Os candidatos têm de sexta-feira (9) até terça para entregar as primeiras contas de campanha. O lançamento deve ocorrer por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais SPCE, e abrange todas as receitas e despesas realizadas até esta quinta-feira (8). Mas muitos aspiras acabam deixando a desejar na parcial — e podem estar comprando problemas para o futuro, quando tiverem que apresentar a contabilidade final. Como atualmente o financiamento das eleições é quase todo formado por recursos públicos, os técnicos da Justiça ficam de olho em cada vírgula. Os principais problemas que podem até custar a diplomação incluem omissão de despesas; divergência de informações de gastos lançados em outras prestações de contas; e omissão de receitas.

Picadinho

A Exposição gratuita "Olho D'Água – Artes Líquidas e Águas Visuais" estará na praça dos Eucaliptos, de hoje até domingo, no município de Queimados.

As bandas Seu Roque e Brazilian Maiden tocam seus sucessos amanhã, no Coordenadas Bar, em Botafogo.

A escola de arte Cinepalco abre inscrições para amadores e profissionais, para o 3º Festival de Monólogos, que homenageia o ator e diretor Jorge Fernando.