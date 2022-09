Guarda Municipal: segurança é a principal preocupação de quem respondeu enquete da Câmara - Divulgação

Publicado 09/09/2022 07:00

Enquanto discute o Plano Diretor, a Câmara pediu aos cariocas que respondessem uma enquete virtual com suas maiores angústias. Embora não seja atribuição só do município, o tema que mais preocupa é a segurança, com mais de 50% de votos à frente. Depois vêm as calçadas, seguido pelo transporte coletivo.