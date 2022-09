Linha municipal de ônibus no Rio de Janeiro - Divulgação

Linha municipal de ônibus no Rio de Janeiro Divulgação

Publicado 08/09/2022 18:16

A Câmara do Rio aprovou, nesta quinta-feira (8), um projeto que prevendo que a tarifa dos ônibus municipais possa ser paga também por cartão de crédito, débito ou aproximação. A proposta segue agora para sanção do prefeito Eduardo Paes.

Vale lembrar que as modalidades para além do vale transporte já estão previstas no edital de bilhetagem eletrônica, atualmente, em fase de análise da documentação da empresa vencedora. A previsão é de que o modelo seja implementado a partir de 2023, começando pelo BRT. Entre as inovações prometidas estão a variedade nos tipos de pagamento — incluindo QR code e cartões — além da possibilidade de integração com outros modais.