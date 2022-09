Vinicius Farah, secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais do Governo do Estado do Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 09/09/2022 15:03 | Atualizado 09/09/2022 15:14

O poderoso União Brasil, partido com o maior tempo de TV e fundo eleitoral deste pleito, bateu o martelo: quer emplacar Vinícius Farah como vice na chapa pela reeleição de Cláudio Castro (PL). A decisão foi tomada nesta sexta-feira (9), e será agora levada ao governador, que pretende anunciar a mudança na chapa ainda hoje

Entre os quadros do UB que andaram ventilados, estavam ainda o ex-secretário de Meio Ambiente Thiago Pampolha, o deputado estadual Marcio Canella e o vereador Alexandre Isquierdo.

Ontem à noite, o vice-presidente nacional, Antonio Rueda, esteve com Castro para para pleitear o posto para o partido. A legenda, aliás, jogou duro: em uma reunião interna, foi acordado que a coligação seria abandonada caso a reivindicação não fosse atendida.

Os bastidores passaram a ficar muito agitados depois que o atual vice, Washington Reis (MDB), teve a candidatura indeferida pelo TRE. Qualquer mudança na chapa precisa ser comunicada à Justiça até o dia 12 — 20 dias antes da eleição.

Vale lembrar que Reis ainda não se pronunciou sobre desistência, bem como o seu partido. E o Progressista, integrante da aliança, também reivindica para si a vaga caso o ex-prefeito de Caxias realmente saia de campo. No PP, o nome defendido é o de Dr. Luizinho.