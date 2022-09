Candidato à reeleição, Cláudio Castro (PL) faz caminhada em Vilar dos Teles, em São João de Meriti - Divulgação / Rafael Campos

Publicado 09/09/2022 13:35

Embora o prazo para comunicar à Justiça Eleitoral mudanças na chapa e nominatas só acabe na segunda-feira (12), a campanha pela reeleição de Cláudio Castro (PL) tem a expectativa de anunciar, ainda nesta sexta (9), o substituto de Washington Reis (MDB).

Antes de mais nada, no entanto, o governador vai conversar com o ex-prefeito de Duque de Caxias. Quem lidera o banco de apostas para ocupar o posto é Vinicius Farah , filiado ao poderoso União Brasil e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico. A decisão de mudar a chapa é descrita como "dolorida" por integrantes da campanha, já que o emedebista era muito benquisto.

Reis foi condenado por crime ambiental pelo Supremo Tribunal Federal, e havia conquistado um novo mandato em 2020 sub judice. No entanto, a Segunda Turma do STF indeferiu seu recurso — e, na última terça-feira, o Tribunal Regional Eleitoral negou o registro de candidatura.