Em carreata, Cláudio Castro (PL) ao lado da esposa, do candidato a vice-governador, Washington Reis (MDB), e do senador Romário (PL), que busca a reeleição à Casa Alta. ROGERIO SANTANA / Divulgação

Publicado 09/09/2022 12:12

O fim de semana da política fluminense, definitivamente, não será de descanso. Com o registro de candidatura a vice na chapa de Cláudio Castro (PL) indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral , Washington Reis (MDB) ainda não perdeu a esperança de recuperar a elegibilidade. Mas enquanto o ex-prefeito de Duque de Caxias se movimenta em Brasília para tentar suspender a condenação no Supremo Tribunal, no Rio, são articulados planos B, C e outros tantos pelo alfabeto.

Maior partido da coligação, o União Brasil deu um xeque no Palácio Guanabara, e ameaça abandonar a aliança caso não seja contemplado com a vaga. O vice-presidente nacional, Antonio Rueda, esteve na quinta-feira (9) no Rio para uma reunião com a legenda, na qual foi tomada a decisão drástica. Não foi oficialmente apresentado, no entanto, o nome indicado.

O mais cotado atualmente é o ex-prefeito de Três Rios e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico do atual governo, Vinícius Farah (União). Além do bom trânsito com o Palácio Guanabara, o deputado federal é visto como alguém que poderia agradar ao MDB, que tem a prerrogativa de indicar um substituto caso Reis efetivamente saia do páreo. Mas, dentro do União, também tem força o deputado estadual Marcio Canella, segundo mais votado nas eleições de 2018 e muito ligado ao presidente estadual do União, o prefeito de Belford Roxo, Waguinho. Fala-se ainda no ex-secretário de Meio Ambiente Thiago Pampolha — que tem bom relacionamento pessoal com o governador —, e em Alexandre Isquierdo. O afilhado político de Silas Malafaia já liderou a bolsa de apostas, mas perdeu espaço por ser visto como alguém que não traz tantos votos novos quanto os outros postulantes.

O Progressistas também briga pela vaga. De acordo com o presidente municipal do partido, o deputado Dionisio Lins, quando começaram as articulações em torno da aliança que visa reeleger Cláudio Castro, o acordo era entregar a vice à legenda. O PP teria aberto mão do espaço em favor de Washington Reis, e agora defende seu espaço na chapa por meio do deputado federal Luiz Antonio Teixeira Junior, o Doutor Luizinho (PP). Além de ser, como Reis, uma figura muito conhecida na Baixada Fluminense (ele é de Nova Iguaçu), o ex-secretário de Saúde de Pezão agrada parte significativa da classe política. Mas seu partido teria que convencer o União Brasil. Para outros candidatos a federal, a solução agrada: afinal, seus votos ficariam "soltos". Em 2018, ele foi o escolhido por mais de 100 mil eleitores.

"A vez é nossa, e agora é Dr. Luizinho que o Progressista quer para vice, pois ele representa a Baixada e a Saúde", diz Dionisio Lins.