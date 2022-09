Pesquisa em MG mostra Lula com 43% e Bolsonaro com 36% - Reprodução/TV Globo

Pesquisa em MG mostra Lula com 43% e Bolsonaro com 36%Reprodução/TV Globo

Publicado 09/09/2022 11:38

No novo levantamento da Genial/Quaest sobre intenções de voto em Minas Gerais, o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue com vantagem no Estado na corrida para o Palácio da Planalto, com 43% das intenções de voto, enquanto o candidato e atual presidente Jair Bolsonaro (PL) possui 36%. Bolsonaro cresceu 3 pontos porcentuais desde a última pesquisa, divulgada em agosto, enquanto Lula oscilou positivamente 1 ponto porcentual.

Outros candidatos, como Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil), não foram especificados na pesquisa, aparecendo como "outros", reunindo 12% das intenções de voto.

Os indecisos computaram 6% enquanto os votos nulos/em branco/de pessoas que não pretendem votar ficaram em 4%.

Já para o segundo turno, Lula tem 50% dos votos, enquanto Bolsonaro tem 39%.

O levantamento ouviu 2 mil pessoas com mais de 16 anos entre os dias 3 e 6 de setembro, em entrevistas presenciais realizadas por meio da aplicação de questionários.

O nível de confiança da pesquisa é de 95%, com margem de erro máxima de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-09401/2022 e BR-06180/2022.