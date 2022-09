Wahington Reis é candidato a vice-governador na chapa de Cláudio Castro (PL) - Divulgação

Wahington Reis é candidato a vice-governador na chapa de Cláudio Castro (PL) Divulgação

Publicado 06/09/2022 17:32

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) indeferiu, nesta terça-feira, 6, o registro da candidatura de Washington Reis (MDB). Por unanimidade, o vice-governador da chapa de Cláudio Castro está inelegível, por conta da condenação pelo STF por crime ambiental durante sua gestão como prefeito em Duque de Caxias.

O Desembargador Elton Leme, presidente do TRE anunciou que "julgou procedente o pedido de impugnação de Washington Reis, proposto pelo Ministério Público, tornando-o inelegível".

Na semana passada, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para manter a condenação de Reis. Por ter conseguido dois votos favoráveis no STF, o ex-prefeito contava com mais uma possibilidade de recurso: os embargos infringentes que têm efeito suspensivo e garantiriam sua participação nas eleições de outubro. Porém, os desembargadores do TRE não reconheceram nenhum efeito suspensivo que garantisse a elegibilidade do ex-prefeito.

Nossa reportagem procurou as assessoria de Washington Reis e Cláudio Castro, mas até o fechamento da matéria não tivemos resposta ainda