Candidato ressaltou a importância do governo do estado apoiar entidades e pessoas que, por conta própriaMarcio Menasce/Divulgação

Publicado 06/09/2022 20:29

O candidato ao governo do Estado Marcelo Freixo (PSB) se reuniu na tarde desta terça-feira (06) com entidades de defesa dos direitos dos animais na Sociedade União Internacional Protetora dos Animais (Suipa), em Benfica, Zona Norte da capital. Freixo assinou uma carta comprometendo-se a aplicar políticas públicas de combate aos maus tratos, redução da quantidade de animais abandonados e enfrentamento ao tráfico de animais. A

carta, com 13 propostas, foi apresentada pelo vereador e candidato a deputado estadual Dr. Marcos Paulo (PSOL). O candidato ao Senado Alessandro Molon (PSB), o presidente da Suipa, Marcelo Marques, e representantes da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB-RJ também participaram do encontro.



"Nós vamos adotar políticas públicas para combater os maus tratos e reduzir a quantidade de animais abandonados. Nosso governo vai realizar campanhas de castração gratuita em todo estado, principalmente nas regiões mais pobres, vamos garantir vacinação, combater os maus tratos e apoiar as entidades que recolhem e cuidam dos animais que estão nas ruas. Esse é um tema importante, que envolve saúde pública, e o governo do Estado não pode continuar fingindo que não tem nada com isso", explicou Freixo.



O candidato ressaltou a importância do governo do estado em apoiar entidades e pessoas que, por conta própria, recolhem animais abandonados nas ruas e arcam com os custos da castração e de cuidados veterinários. "Esses protetores tiram do próprio bolso para fazer algo que é obrigação do governo. Esse é um trabalho fundamental. A Suipa é um exemplo, a entidade, que existe há 78 anos, cuida hoje de mais de 2 mil animais que precisam de socorro e abrigo", declarou.