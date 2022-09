Rodrigo Neves participou de carreata em São Gonçalo e caminhada em Niterói - ALEX RAMOS

Rodrigo Neves participou de carreata em São Gonçalo e caminhada em NiteróiALEX RAMOS

Publicado 06/09/2022 20:22

Durante caminhada pelo Calçadão de Nova Iguaçu, na manhã desta terça-feira, dia 6, o candidato a governador do estado do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, conversou com eleitores e falou sobre suas propostas de geração de emprego e renda para a Baixada Fluminense.

“Nós vamos criar uma renda básica, um auxílio de R$ 500 para todas as famílias mais pobres do estado, como fiz em Niterói. Não vamos deixar ninguém passar fome na Baixada Fluminense. E vamos criar frentes de trabalho para levar água e esgoto tratado a todos os bairros da região e ao mesmo tempo gerar 150 mil novos empregos”, afirmou.

A Saúde também foi um tema abordado por Rodrigo. “Vamos levar o programa Saúde da Família para todos os bairros e todas as regiões, contratar mais médicos e garantir o funcionamento das UPAs e hospitais estaduais”.

Carreata e caminhada

À tarde, Rodrigo Neves participou de carreata que atravessou São Gonçalo, percorrendo bairros de todas as regiões da cidade, e de caminhada na Rua Paulo Gustavo, em Icaraí, Zona Sul de Niterói, onde conversou com o povo sobre a oportunidade de levar os projetos que realizou em Niterói para todas as cidades do estado do Rio de Janeiro.

"Temos agora a chance de reconstruir o estado do Rio de Janeiro assim como reconstruímos Niterói, com muito trabalho, com uma equipe que sabe planejar e executar políticas públicas, com um governador que já provou que sabe governar e sobretudo com compromisso com o povo", declarou.