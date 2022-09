O candidato esteve nesta terça, 6, em Rio Bonito e Saquarema - Divulgação / Paulo Ganime

O candidato esteve nesta terça, 6, em Rio Bonito e SaquaremaDivulgação / Paulo Ganime

Publicado 06/09/2022 20:36

O deputado federal e candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, Paulo Ganime (Novo) começou o dia de campanha em um café da manhã com apoiadores em Rio Bonito, na Região Metropolitana do Estado, nesta terça-feira, 06.

Em seguida, acompanhado da esposa e do candidato a deputado federal Tiago Fernandes, Ganime visitou as fábricas do município onde apresentou suas propostas para colaboradores e empresários. No início da tarde, em uma caminhada pelo Centro de Rio Bonito, o postulante conversou com moradores e comerciantes da região e seguiu para a Região dos Lagos onde fez uma caminhada no Centro de Bacaxá, em Saquarema.

"Visitamos hoje Rio Bonito e Saquarema porque a retomada da economia do Rio de Janeiro passa pelo crescimento de cada região. A gente tem que entender quais são as dificuldades da população. O bilhete único vai passar a valer para 3 viagens, ao invés de 2. Isso vai ajudar os trabalhadores que moram nessas regiões e empresários. Além disso, nós vamos reduzir o ICMS e prorrogar o prazo de pagamento de 25 para 45 dias para atrair os investidores e gerar novos postos de trabalho em todo o Estado", afirmou Ganime .