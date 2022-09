Eduardo Serra - Divulgação

Publicado 06/09/2022 21:39

O candidato do Partido Comunista Brasileiro ao Governo do Rio de Janeiro, Eduardo Serra, participou da recepção que militantes e apoiadores da campanha do PCB fizeram no Aeroporto Santos Dummond à candidata presidencial do PCB, professora e economista Sofia Manzano.

Gritando slogans e palavras de ordem, a militância comunista acompanhou os candidatos ao Governo do RJ e à Presidência da República numa animada caminhada do aeroporto Santos Dumont até a Praça XV, onde fizeram panfletagem, conversaram com a população e confraternizaram com o deputado e candidato à reeleição Glauber Braga, que também realizava panfletagem na Praça XV.



O candidato comunista gravou declaração salientando a importância do transporte aquaviário e reafirmou sua proposta de estatização do transporte coletivo rumo à tarifa zero.