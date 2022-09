Ciro Gomes (PDT) tece críticas a Lula - Foto: Mário Miranda/Amcham/Divulgação

Publicado 06/09/2022 21:52

Em mais uma recalibragem na estratégia eleitoral, a campanha do PT à Presidência abandonou a tática de poupar Ciro Gomes (PDT) de ataques e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu ontem, de maneira escancarada, a disputa por eleitores que não apoiam o presidente Jair Bolsonaro (PL), abrindo uma frente pelo "voto útil". Sem citar o nome de Ciro, terceiro colocado nas pesquisas, Lula estimulou o comando da campanha a trabalhar pela vitória ainda no primeiro turno, falou sobre os demais adversários em pronunciamento (e não apenas sobre Bolsonaro) e disse que "tem candidato" que não consegue "juntar gente" em comício.

"Eu quero dizer que, de todas as eleições, nunca tivemos a chance de resolver no primeiro turno como temos nessas eleições. E a gente não tem que ter vergonha de dizer isso, se falta apenas um tiquinho", disse Lula. "O que nós precisamos é aumentar a nossa capacidade de trabalho (...). Nós ainda não demos visibilidade à campanha de rua e é preciso que a gente dê", afirmou.

Até então, Lula orientava seus aliados a "manter o pé no chão" sobre a possível vitória no primeiro turno. Mas, além de ver a campanha estacionada nas pesquisas de intenção de voto - embora em patamar confortável -, o movimento de candidatos da terceira via nas últimas semanas orientou a mudança de rota petista.

Embate

O PT contava com o apoio de Ciro Gomes no segundo turno e, ciente de que a maioria dos votos do pedetista poderia migrar para Lula, o ex-presidente evitou até agora o embate com o ex-aliado. No debate entre presidenciáveis que ocorreu no último dia 28, Lula chegou a falar que não levava as críticas de Ciro em consideração porque "ele tem o coração mais mole do que a língua". Ciro, por sua vez, não cedeu e se manteve no ataque, o chamando de "encantador de serpentes". No dia seguinte, ele publicou nas redes sociais comentário que colocava dúvidas sobre a saúde de Lula.

A gota d’água dentro da campanha petista foi a última entrevista de Ciro. À Jovem Pan, o candidato do PDT chamou o filho de Lula de "ladrão", negou a possibilidade de apoiar o ex-presidente no segundo turno e disse que o petista está "debilitado" e "fragilizado".

Um dia depois, veio a resposta no comando da campanha de Lula. "Infelizmente, Ciro Gomes está rasgando sua biografia. Está, nitidamente, fazendo alianças com o fascismo brasileiro", escreveu no Twitter Edinho Silva, um dos coordenadores de comunicação da campanha de Lula.

Pouco depois da publicação, a imprensa foi chamada para acompanhar uma declaração do ex-presidente durante a reunião de coordenação de campanha - o convite aos jornalistas para testemunhar a fala de Lula nestas ocasiões raramente acontece. Lula, então, autorizou a busca aos votos da oposição - e não mirou o ataque só em Bolsonaro, como costuma fazer. "Além do candidato a presidente temos os candidatos da oposição. Sei que às vezes vocês (aliados da campanha) ficam chateados porque a oposição nos ataca. É normal. Eles me atacam porque eles têm medo que eu ganhe no primeiro turno."

No pronunciamento desta terça-feira, Lula citou apenas uma de suas propostas de governo já anunciadas, o Desenrola Brasil. É justamente o programa do PT semelhante ao proposto por Ciro Gomes, para renegociação de dívidas. Ele defendeu a estratégia de "não baixar o nível" da campanha, mas sua propaganda passou a atacar Bolsonaro pelas revelações sobre o patrimônio de sua família e também pela condução da pandemia.