Polegar com a atriz Catarina Abdalla durante gravação da quarta temporada da série 'A Divisão'Reprodução/ AfroReggae

Publicado 09/09/2022 11:45

Rio - Uma fotografia do candidato ao governo do Rio Marcelo Freixo (PSB) com ex-detentos voltou a circular nas redes sociais neste período eleitoral. A foto foi tirada em 2014 durante lançamento de um programa do AfroReggae que empregava egressos do sistema prisional. O evento tinha apoio do governo do Estado e Marcelo Freixo havia sido convidado por conta de sua experiência como professor nos presídios do Rio, anterior à sua carreira política.

Desde as eleições de 2016, quando Freixo concorreu à Prefeitura do Rio com o Marcelo Crivella, a imagem é utilizada para associar o candidato a traficantes. 'Olha o Freixo aqui, gente. Todos são traficantes conhecidos", diz o texto da peça de desinformação, que não será reproduzida, na qual o candidato aparece ao lado dos ex-detentos e do fundador do AfroReggae, José Júnior.



A foto foi tirada durante o lançamento do programa Segunda Chance na sede da ONG, na Lapa, Região Central do Rio. Atualmente, Alexandre Mendes, o Polegar, e Diego Raymond, o Mister M, são atores. O primeiro também é consultor nos roteiros de José Junior na produtora AfroReggae Audiovisual. Os dois trabalham na série "A Divisão", do Globoplay.

Lançamento de programa que empregava egressos do sistema prisional em 2014 no AfroReggae Reprodução

Tuchinha, que também aparece na foto, foi assassinado naquele ano de 2014, quando já trabalhava no AfroReggae. Gaúcho, e não Isaías do Borel como consta no conteúdo enganoso, é o quarto ex-traficante da imagem. Ele trabalhou por cinco anos na instituição e atualmente é empresário da PMS - Projeto Multiplicação Social.

O fundador do AfroReggae, José Junior, ressalta a importância de programas que ajudem ex-detentos a não retornarem para o crime. "O Alexandre Mendes, o Polegar, trabalhou comigo no Arcanjo Renegado como consultor. Mister M se se entregou à Justiça durante a ocupação do Complexo do Alemão em 2010. Após cumprir pena, tornou-se cinegrafista e modelo quando entrou no AfroReggae e hoje é ator em séries do GloboPlay. Quando os dois saem do crime, eles entram para a ONG. São dois casos de vitória", afirma José Júnior. "Parece que você cometeu um erro, quando você só fez o bem", critica ao comentar a peça de desinformação.

AfroReggae ressocializa egressos do sistema penitenciário



Reprodução/AfroReggae#ODia pic.twitter.com/nyT83HXNYG — Jornal O Dia (@jornalodia) September 8, 2022

Por meio de sua assessoria, o candidato Marcelo Freixo afirmou que a foto foi tirada em um evento público realizado pela ONG AfroReggae com ex-detentos que estavam trabalhando na entidade e, pela primeira vez, tiveram a Carteira de Trabalho assinada. "Se trata de evento público que, inclusive, teve o apoio do governo do Estado", diz em nota.