Tela de Diego Pereira entregue ao ex-presidente Lula - Divulgação

Publicado 09/09/2022 15:14 | Atualizado 09/09/2022 16:28

Lula recebeu uma homenagem do artista Diego Moura nesta sexta-feira (9), antes de se encontrar com cerca de de 2 mil evangélicos em São Gonçalo. O artista plástico, nascido na cidade, é o mesmo cuja exposição com temática LGBT ficou "escondida" no Plaza Shopping, em Niterói, em junho deste ano. Hoje, Diego entregou uma tela criada quando os direitos políticos do ex-presidente foram suspensos.

“Como não ser grato ao presidente que mudou a história da minha família e a minha por meio dos seus programas sociais? Como não ser grato ao homem que tirou milhões de brasileiros da miséria e da fome? Como não ser grato ao presidente que mais olhou pelo setor cultural?”, diz o gonçalense.