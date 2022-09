Assessor de Daniel Soranz usa contador manual para somar pessoas que conversam com o candidato - Divulgação

Publicado 11/09/2022 07:00

O candidato a deputado federal Daniel Soranz estabeleceu uma meta: quer conversar com, em média, mil pessoas por dia durante suas caminhadas. E, ao contrário das dietas que sempre começam "amanhã", o aspira é disciplinado: sua equipe o acompanha diariamente com um contador manual. A cada aperto de mão, um clique. Desde que o equipamento passou a ser usado, já foram mais de 30 mil eleitores. O aparelhinho ganhou o apelido de marcapasso do voto.