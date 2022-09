Paulo Ganime na chegada para o debate da Band - Aline Macedo/ O Dia

Publicado 10/09/2022 13:00

Muita gente não entendeu nada ao ver nas contas da campanha de Paulo Ganime uma doação de R$ 120 mil do diretório estadual do Novo. Na verdade, são recursos recebidos de pessoas físicas e repassados para o aspira ao governo. O partido tem como bandeira o fim do fundo eleitoral.