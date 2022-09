Candidato à reeleição, Cláudio Castro (PL) faz caminhada em Vilar dos Teles, em São João de Meriti - Divulgação / Rafael Campos

Publicado 10/09/2022 09:00

Com a aproximação do prazo para as chapas protocolarem modificações na Justiça Eleitoral, Washington Reis (MDB) renunciou à parceria com Cláudio Castro (PL) ao perceber que não teria tempo de tentar reverter a inelegibilidade. Vinícius Farah (União) começou o dia em alta, mas a chiadeira da coligação impediu um anúncio imediato. "Não é nem mais uma questão de quem soma, e sim quem tira menos", resume um interlocutor sobre a busca pelo novo vice governista. Três nomes se fortaleceram — cada um, com os próprios obstáculos. Também do União, Thiago Pampolha tem bom trânsito, mas precisa da bênção do próprio partido. Altineu Côrtes (PL) e Dr. Luizinho (PP) são vistos como pacificadores — só que precisariam dobrar o poderoso União.

Picadinho

A Riotur leva o projeto "Baile nas praças" para a Zona Oeste da cidade neste fim de semana. No sábado, em Paciência e no domingo, em Realengo.

O presidente da OAB, Luciano Bandeira, lança dia 11 a campanha Vem Pra Ordem, com abatimentos em ate 50% e parcelamentos em até 72 prestações nas dívidas das anuidades.

O Samba das Guerreiras, primeiro grupo formado apenas por mulheres em escola de samba, está na final da escolha do hino do Centenário da Portela em 2023 neste domingo (11).