Ato em defesa do piso salarial de Enfermagem no Centro do Rio.Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 11/09/2022 13:00

Duas candidatas tentam chegar à Câmara dos Deputados pelo voto dos enfermeiros. A categoria tem 331 mil profissionais no estado e ficou em evidência após a sanção — e a suspensão — do piso salarial. De um lado, Enfermeira Rejane (PCdoB). Do outro, enfermeira Karen Valladares (PSD).

