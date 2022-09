Fabrício Queiroz e Daniel Silveira em manifestação em Copacabana - Divulgação

Publicado 13/09/2022 07:00

Foi só em setembro, mas Fabrício Queiroz recebeu R$ 250 mil do PTB — com a promessa de outro aporte igual. Apenas outros sete candidatos do Rio, além do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, foram agraciados pela nacional. A diminuta lista inclui o presidente da legenda, Marcus Vinícius.