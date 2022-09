O deputado estadual Thiago Pampolha (União) - Julia Passos / Alerj

Publicado 13/09/2022 09:00

Os telefones do entorno de Thiago Pampolha (União) não pararam de tocar entre domingo e segunda-feira (12) — mas não só para congratular o novo vice na chapa pela reeleição de Cláudio Castro (PL). A turma também está de olho no espólio eleitoral do deputado estadual. Mas o grupo político não pretende deixar os votos à deriva. Inicialmente, pensou-se em redirecionar os esforços dentro da própria família, para a irmã, Monique. Só que a nominata do Podemos, partido ao qual a arquiteta já é filiada, chiou. Sem tempo de lançar um novo nome, a ideia agora é apoiar alguém que já esteja na corrida. A pessoa de sorte terá que ser do União Brasil — e de outra região que não a Zona Oeste. Na raia federal, segue o compromisso de trabalhar por Daniela do Waguinho.





Picadinho

André Ceciliano é o entrevistado do jornalista Marlon Brum, nesta terça-feira, no Estúdio B, com transmissão ao vivo pelo Facebook.

O livro "Freud em Madureira", da editora Batel, escrito por Sonia Rodrigues, tem noite de autógrafos hoje, às 19h, na Livraria da Travessa, no Leblon.

Em parceria com o Hemorio, o Carioca Shopping promove uma campanha de doação de sangue hoje, das 10h às 17h.