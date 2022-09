O ex-deputado Vandro Lopes Gonçalves, o Vandro Família. - Reprodução.

Publicado 14/09/2022 13:00

Não foi o MP Eleitoral , e sim a secretaria judiciária do TRE quem jogou água no chope de Vandro Família (SDD). O órgão preparou uma lista com todas as condenações dos aspiras — e foi com base nela que os desembargadores, por unanimidade, negaram a candidatura do ex-deputado.