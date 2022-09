TRE impugna ex-deputado Vandro Lopes Gonçalves, o Vandro Família. - Reprodução.

Publicado 13/09/2022 13:02

Magé - Devido à condenação anterior por conduta vedada a agente público, pela distribuição irregular de 217 cestas básicas em período eleitoral no ano de 2018, quando era vice-prefeito do município de Magé e pré-candidato a deputado estadual, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) indeferiu, nesta segunda-feira (12/9), o registro de candidatura de Vandro Lopes Gonçalves, o Vandro Família (Solidariedade), ao cargo de deputado estadual.



O TRE acatou pedido do Ministério Público, que representou contra ele pelo fato de Vandro ter sido condenado pela mesma corte do mandato conquistado no pleito de 2018. O político ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE)



Vandro Família é ex-deputado e já foi preso por homicídio em 2012 e também foi investigado pela morte de um rival político, o Paulinho P9. Ele iria tentar retornar à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) nessas eleições.