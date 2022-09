Bairro da Lagoa realiza desfile em comemoração à Independência. - Divulgação.

Magé - O patriotismo tomou conta da Rua Barão do Triunfo, no 1º distrito de Magé, reunindo unidades escolares, de saúde e de serviços públicos dos bairros Lagoa, Mundo Novo e Jardim Bela Floresta em um lindo desfile cívico na última quinta-feira (8) que celebrou o Bicentenário da Independência do Brasil.



“Mais que um ato cívico, que sabemos da importância de comemorar o bicentenário da independência, e estamos muito felizes de realizar aqui na Lagoa com os nossos. É muito importante que as crianças consigam promover a cidadania e o conhecimento pela história do Brasil, além de trazer esse sentimento de pertencimento dentro da nossa comunidade”, explicou Welverton Rodrigues, diretor adjunto da E.M. Argemiro Ferreira Mestre Calombo.



O desfile contou com a participação das Creches Municipais Marilene Mustrange e Noêmia Teixeira, da E.M. Argemiro Ferreira Mestre Calombo, das USFs Lagoa e Bela Floresta e da equipe de serviços públicos dos bairros que entoaram o Hino Nacional e realizaram manifestações pela paz, apresentação da quadrilha campeã do Arraiá do Amor no 1º distrito e de capoeira, além da banda da torcida do Mundo Novo Futebol Clube.



“Se trata também de mostrar o quão valioso é a união entre a comunidade e nossos representantes, e que eles possam estar vendo cada vez mais isso. Uma comunidade unida e forte resulta em ações educativas muito fortes também, e a gente está muito feliz com tudo isso”, finalizou o diretor adjunto.