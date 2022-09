Magé celebra bicentenário da independência do Brasil com desfiles. - Divulgação/Gilson Santos.

Magé celebra bicentenário da independência do Brasil com desfiles.Divulgação/Gilson Santos.

Publicado 12/09/2022 12:27 | Atualizado 12/09/2022 15:32

Magé - A Orla da Praia do Anil, em Mauá, recebeu o segundo desfile cívico em comemoração ao bicentenário da independência do Brasil. Mais de 3 mil alunos de 34 escolas dos 3°, 4° e 5° distritos marcharam cadenciados neste sábado (10) celebrando também os avanços na cidade e na educação.

“A educação de Magé é prioridade na nossa gestão e estamos investindo muito nas crianças e adolescentes com projetos que trazem transformação e preparam para o futuro. Ver essas crianças desfilando me trouxe a memória dos sete de setembro dos desfiles que eu assistia em Piabetá, resgatar isso é muito importante”, reforça o prefeito Renato Cozzolino.

A secretária de Educação e Cultura frisou a importância de resgatar os desfiles cívicos nos distritos.

“Celebrar a independência é valorizar um dos marcos mais importantes do Brasil. Hoje é dia de comemorar os avanços do país e da educação de Magé. Esse ano os desfiles aconteceram por distritos: no aniversário de 457 fizemos em Magé, em julho foi a vez de Santo Aleixo, no dia 7 em Piabetá e encerraremos hoje em Mauá, porque faríamos Suruí amanhã, mas como a previsão é de chuva e estava tudo pronto, fizemos os dois em Mauá. Queremos estar mais perto da população e assim será durante toda a gestão”.

Maria da Glória Rodrigues, de 64 anos, chegou cedo. Mesmo de muletas não deixou de assistir, afinal foram anos sem o desfile em Mauá. “Estou emocionada! Está tudo muito lindo. Meus filhos já desfilaram aqui, amo assistir, mas ficou muitos anos sem ter. Tô feliz e emocionada por ver isso de volta.”

Quem também celebrou a volta do desfile foi o casal Angela e Sérgio que moram numa rua transversal à orla do Anil. “Tudo muito lindo, essa nova gestão da prefeitura. Trouxe o desfile de volta para Mauá e ainda estão fazendo um excelente trabalho aqui na região”, conta. “A prefeitura está de parabéns. Trabalho lindo, desfile maravilhoso e muito trabalho”, completa Sérgio.

O desfile também teve a presença da vice-prefeita Jamille Cozzolino, dos secretários de Meio Ambiente, Sílvio Furtado; Saúde, Larissa Storte; Defesa Civil, José do Amaral; Transporte, Junimar Borges; Segurança Pública e Ordem Pública, André Lopes e da subsecretária de Educação, Rita de Cássia. Os vereadores Valdeck Ferreira, Leandro Rodrigues e Pará também prestigiaram o evento.