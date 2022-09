Subprefeita de Jacarepaguá impulsionou post nas redes sociais - Reprodução

Publicado 15/09/2022 07:00

Pipocou no Instagram uma sequência de fotos dos pombinhos Talita Galhardo (subprefeita de Jacarepaguá) e o coronel Luiz Henrique Pires (secretário da PM), no Rock in Rio. Detalhe: tratava-se de um post patrocinado. Isso porque as eleições de 2022 ainda nem aconteceram.