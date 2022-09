Evento de lançamento de André Ceciliano, em abril de 2022 - Reprodução / redes sociais

Evento de lançamento de André Ceciliano, em abril de 2022Reprodução / redes sociais

Publicado 15/09/2022 09:00

Cria da Baixada — e duas vezes prefeito de Paracambi —, André Ceciliano (PT) não está tendo exatamente o tratamento que esperava na região. Primeiro, perdeu o apoio do clã Reis, magoado com o processo que levou Márcio Pacheco ao TCE. E Rogério Lisboa (PP), prefeito de Nova Iguaçu, ainda não marcou nenhuma caminhada com o candidato ao Senado. Isso porque o discurso do alcaide na festa de lançamento de Ceciliano, em abril deste ano, foi um dos mais contundentes. É bem verdade que Lisboa tem ajudado Andrezinho, filho do homem, a conquistar votos para uma cadeira estadual. Mas faltam pouco mais de 15 dias até a eleição. Enquanto isso, o petista vai pelas beiradas: hoje, será a estrela de um evento na Zona Oeste, organizado pelos vereadores Luiz Ramos Filho (PMN), Willian Coelho (DC), Felipe Boró (Patri) e Zico (Republicanos). O quarteto está mirando lá no alto: querem reunir 5 mil pessoas.

Picadinho

O Sebrae promove hoje, no auditório do Senac de Duque de Caxias, a segunda edição do seu Business Day, com participação da Comercial Milano.

A Brasilcap, empresa da BB Seguros, ganhou pela terceira vez o Prêmio Conarec na categoria "Seguros - Ramos Gerais, Previdência e Capitalização".

O 1º Congresso Inter-religioso Internacional no Rio de Janeiro começa amanhã, no Hotel Prodigy, com a participação de líderes de 23 diferentes fés.