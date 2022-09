Washington Reis participa de agenda de campanha de Cláudio Castro - Foto de leitor

Publicado 16/09/2022 07:00

Mesmo tendo renunciado ao cargo de vice na chapa de Cláudio Castro (PL), depois de ter a candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral, Washington Reis (MBD) continua firme nas agendas de campanha. Ontem, por exemplo, o ex-prefeito de Duque de Caxias estava ao lado do governador em um encontro com o Sindicargas. Aliás, em lugar de honra. No palco, ele ficou mais perto de Castro do que o novo vice, Thiago Pampolha.